Объем финансирования озеленения Сочи в 2026 году сократили вдвое

Финансирование мероприятий по компенсационному озеленению в Сочи в 2026 году сократилось вдвое и составит 200 млн руб. против 400 млн руб. годом ранее. Средства предусмотрены в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды», направленной на развитие системы зеленых насаждений и экологически устойчивое развитие городской территории, сообщили «Ъ-Сочи» в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации города.

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В ведомстве уточнили, что на 2026 год главным распорядителям бюджетных средств доведены лимиты в объеме 200 млн руб., которые будут направлены на компенсационное озеленение территорий общего пользования.

В рамках программы планируется высадка 1,8 тыс. деревьев, 4,3 тыс. кустарников и 192 пальм. В числе используемых видов — вашингтония нитеносная, бутия головчатая, финик канарский и хамеропс приземистый. Озеленение будет проводиться на общественных территориях в границах городского округа.

Отдельным направлением остается защита зеленых насаждений от вредителей и заболеваний. В течение года предусмотрено шестиразовое проведение обработок 5,5 тыс. пальм высотой до восьми метров и 1,8 тыс. пальм выше восьми метров, а также четырехкратная обработка более 170 га зеленых насаждений.

В 2025 году первоначальный объем финансирования составлял 200 млн руб., однако в течение года он был увеличен до 400 млн руб. после корректировки доходной части бюджета.

По данным администрации Сочи, с 2024 года в городе выявлено более 1,2 тыс. поврежденных пальм. Основными причинами называются распространение пальмового долгоносика и пальмового мотылька. В связи с этим мероприятия по защите зеленого фонда остаются одним из приоритетов экологической программы курорта наряду с восстановлением и компенсационным озеленением.

Вячеслав Рыжков