В 2026 году финансирование озеленения Сочи сократилось вдвое

В Сочи в 2026 году объем финансирования компенсационного озеленения сократился до 200 млн руб. после того, как в 2025 году на эти цели направили 400 млн руб. Средства предусмотрели в рамках муниципальной программы «Охрана окружающей среды», которая направлена на обеспечение экологически устойчивого развития территорий зеленых насаждений и создание эффективной системы озеленения города, рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи.

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Как сообщили в ведомстве, в 2026 году главным распорядителям бюджетных средств выделены лимиты бюджетных обязательств и ассигнования в размере 200 млн руб. Эти средства предназначены для компенсационного озеленения территорий местного значения, занятых зелеными насаждениями общего пользования.

Муниципальная программа предусматривает реализацию нескольких мероприятий. Одним из ключевых направлений остается компенсационное озеленение. В рамках этой работы планируется высадка 1,8 тыс. деревьев, 4,3 тыс. кустарников и 192 пальм. Основу видового состава пальм составляют вашингтония нитеносная, бутия головчатая, финик канарский и хамеропс приземистый. Зеленые насаждения размещают на территориях общего пользования в границах городского округа.

Еще одним направлением программы является защита зеленых насаждений от вредителей и болезней. В течение года предусмотрели шестикратную обработку 5,5 тыс. пальм высотой до восьми метров и 1,8 тыс. пальм высотой более восьми метров. Кроме того, специалисты проведут четырехкратную обработку 170,84 га зеленых насаждений.

В 2025 году первоначально на компенсационное озеленение предусмотрели 200 млн руб. Однако после уточнения прогнозного объема поступлений средств по итогам исполнения бюджета за первое полугодие финансирование увеличили в два раза — до 400 млн руб.

По данным администрации курорта, с 2024 года в городе выявили более 1,2 тыс. поврежденных пальм. Основной причиной их повреждения называют последствия воздействия пальмового долгоносика и пальмового мотылька. В связи с этим мероприятия по защите зеленых насаждений остаются одним из ключевых направлений экологической программы Сочи наряду с компенсационным озеленением и восстановлением зеленого фонда города.

Мария Удовик