Косуля преткновения

Кассационный суд в Краснодаре поставил точку в споре о возмещении владельцу автомобиля ущерба от сбитой на платной трассе М-4 «Дон» косули. Нижестоящие инстанции не нашли в ДТП вины дорожников и возложили ответственность за происшествие на водителя, который не учел «фактор дикой природы». Юристы рекомендуют попавшим в аварию с дикими животными водителям фиксировать все нюансы на фото сразу после происшествия и требовать от ГАИ внесения подробностей в протокол.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа оставил без удовлетворения жалобу компании «Стройпуть-61» по делу о сбитой на трассе М-4 «Дон» косуле. Окружная инстанция подтвердила законность решений ростовских судов, отказавших фирме во взыскании ущерба с дорожников. Сведения об этом размещены в арбитражной картотеке.

Как указано в документах суда, истец пытался получить возмещение с ГК «Автодор» и АО «СМУ-Дондорстрой», отвечающих за содержание дороги, однако арбитражи трех инстанций последовательно ему в этом отказали, указав на недостаточность собранных владельцем авто доказательств и неустановленной причинно-следственной связи между действиями дорожников и аварией.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что ночное ДТП произошло в мае 2024 года на 784-м км платной автодороги М-4 «Дон» (Ростовская область). Автомобиль, сбивший выбежавшую на проезжую часть косулю, получил повреждения почти на 300 тыс. руб.

Компания предъявила дорожникам иск на возмещение ущерба, обосновав его тем, что в месте аварии отсутствовал дорожный знак «Дикие животные», в оградительной сетке были повреждения, через которые косуля выскочила на дорогу, а охотхозяйство «Журавское» подтвердило, что именно через этот участок пролегает путь миграции косуль.

Суды трех инстанций сочли эти доводы недостаточными. В итоговом решении Арбитражный суд Северо-Кавказского округа подчеркнул, что сотрудники ГИБДД, прибывшие на место ДТП, не зафиксировали ни одного нарушения в состоянии дорожного покрытия или ограждений. Представленные истцом фотографии с отверстиями в сетке не были приняты как достаточные доказательства, поскольку эти недостатки отсутствуют в официальных документах, составленных непосредственно после аварии, а сами фото сделаны не сразу после ДТП, а некоторое время спустя.

Кроме того, суды пришли к выводу, а кассация их в этом поддержала, что владелец дороги предпринимал меры для обеспечения безопасности — на участке с 777-го по 795-й километр было установлено защитное ограждение. Суд подчеркнул: «факт обитания диких животных в естественной среде является общеизвестным и не требует доказывания, а контролировать их перемещение в природной среде невозможно».

Ответственность за столкновение с животным суды возложили на водителя, указав, что движение в темное время суток по участку дороги, примыкающему к лесополосе, требует выбора соответствующего скоростного режима и повышенной внимательности. Отсутствие следов экстренного торможения подтвердило, что водитель либо не заметил животное вовремя, либо двигался со скоростью, не позволявшей среагировать на внезапное препятствие.

Транспортный юрист Екатерина Бурнос отмечает, что дело осложнено тем, что машина принадлежит организации, и истец является юрлицом. Если бы он был просто физическим лицом, то, по словам экперта, на него бы распространялся закон о защите прав потребителей, а бремя доказывания добросовестного содержания дороги легло бы на дорожников. Но позиция судов, отмечает госпожа Бурнос, дает основания для рекомендаций о выстраивании водителями более активной позиции защиты.

«В частности, одним из важных доводов судов стало то, что данные о разрывах в ограждающей сетке не отражены в полицейском протоколе, а фото, зафиксировавшие разрывы, сделаны время спустя после ДТП. Это надо учесть. Поэтому в подобных случаях столкновения с животными на трассе я все-таки рекомендую сразу после ДТП все фотографировать, предварительно правильно выставив дату и время на смартфоне, и требовать от сотрудника ГИБДД отражения всех нюансов аварии в протоколе»,— резюмирует юрист.

Михаил Волкодав