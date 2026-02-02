Косуля была не виновата

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд (15ААС) поддержал ростовский арбитраж, отказавший в иске о возмещении ущерба в ДТП с выскочившей на трассу косулей. Инцидент произошел на платной автодороге М-4 «Дон» в районе охотхозяйства. Юристы не соглашаются с выводами судов, указывая на то, что рядом с местом ДТП в ограждающей сетке имелись разрывы, и как раз в том районе пролегают пути миграции диких животных, а судьи это посчитали несущественным. По мнению экспертов, проблема требует комплексного решения через строительство на опасных участках экодуков.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено ООО «Стройпуть-61» Фото: предоставлено ООО «Стройпуть-61»

Инцидент с косулей произошел в мае 2024 года в ночное время. Истец — компания «Стройпуть-61». Ее представители утверждали, что причиной аварии стало отсутствие предупреждающих знаков о возможном появлении диких животных и повреждения в ограждении дороги, которые позволили дикому животному выйти на проезжую часть.

Представители истца настаивали на том, что операторы платной дороги обязаны обеспечивать безопасность движения, устранять неисправности и предупреждать водителей об опасности. Они также указывали на необходимость согласования ограждений с контролирующими органами в местах миграции животных и критиковали отсутствие для водителей информации о проблеме. Ответчиками по делу выступили ответственные за содержание дороги ГК «Автодор» и АО «СМУ-Дондорстрой». С них компания пыталась взыскать порядка 300 тыс. руб.

Однако Арбитражный суд Ростовской области установил, что дорожники принимали меры для обеспечения безопасности. В частности, проводили работы по установке ограждений, а после ДТП — установили предупреждающие знаки.

Вместе с тем суд подчеркнул, что наличие знака «Дикие животные» не гарантирует их отсутствие на трассе, так как поведение зверей — непредсказуемо. Водитель же обязан проявлять особую осторожность вблизи лесных массивов, особенно, в темное время суток.

Кроме того, суд отметил, что органы ГИБДД не зафиксировали нарушений в состоянии дороги на момент ДТП, а отсутствие следов экстренного торможения указывает на то, что водитель просто мог не успеть среагировать на появление косули.

Таким образом, суд пришел к выводу, что между действиями или бездействием дорожников и причиненным ущербом отсутствует прямая причинно-следственная связь. Ростовский арбитраж оставил иск ООО «Стройпуть-61» без удовлетворения. Апелляция поддержала выводы коллег. Решение вступило в законную силу.

По словам юриста-транспортника Екатерины Бурнос, ДТП на российских трассах с участием диких животных происходят постоянно, проблема актуальна. И Верховный суд РФ (ВС) в 2024 году в сходном кейсе о столкновении на той же трассе авто с кабаном уже обозначил свою позицию.

«ВС отменил решения судов об отказе в иске, вернул дело на новое рассмотрение. При этом, ВС указал судам на необходимость устанавливать, какие обязанности возникают у собственников, операторов дороги перед потребителем, оплатившим проезд по участку платной дороги, были ли данные обязанности выполнены, являлось ли причинение вреда имуществу автовладельца следствием невыполнения обязанностей по содержанию дороги в надлежащем состоянии, либо дикое животное имело возможность оказаться на проезжей части даже в случае их исполнения. На “втором круге” рассмотрения дела суды взыскали ущерб с “Автодора”, поскольку этой компании переданы полномочия владельца дороги»», — пояснила эксперт.

Отличие случая с косулей от случая с кабаном состоит лишь в том, что в последнем истцом выступало физическое лицо, на которое, как указал ВС, распространяются положения закона о защите прав потребителей. Из этого вытекает лишь то, что физлицо-потребитель освобождается от бремени доказывания, и оно полностью ложится на дорожников. Но если истец-компания докажет вину дорожников, то с них можно будет взыскивать ущерб.

Представлявший истца на суде юрист компании «Управа» Сергей Тихий предоставил «Ъ-Ростов» скан-копию ответа охотхозяйства «Журавское», из которого следует, что именно через участок, на котором произошло ДТП, проходят пути миграции диких животных, а также то, что охотхозяйство зафиксировало факты отсутствия или повреждения ограждающей сетки. Однако этому обстоятельству суды оценку не дали.

Юрист не согласен с тем, что невозможно предупредить появление дикого животного на трассе. Он ссылается на постановление правительства, касающееся предотвращения гибели животных на магистралях, и ГОСТ по экодукам (специальные переходы для животных, которые сооружаются над или под автодорогой). «Сам факт существования этих нормативных актов говорит не только о возможности, но и необходимости предотвращения выхода животных на проезжую часть. И задача дорожников — не отслеживать перемещение животных, а содержать дорожную инфраструктуру в соответствии с нормами, обеспечивающими безопасность. Отсутствие сплошного исправного ограждения в месте миграции животных — это и есть ненадлежащее исполнение их обязанностей», — подчеркнул господин Тихий.

Он пояснил, что владелец и оператор платной дороги оказывают услугу по безопасному и беспрепятственному проезду. «Плата взимается, в том числе, и за соответствующий стандартам уровень безопасности. Требование к водителю предполагать появление животного и постоянно двигаться с минимальной скоростью полностью нивелирует саму идею скоростной платной магистрали», — добавил юрист.

Екатерина Бурнос также не соглашается с доводами о том, что отследить и проконтролировать перемещение диких животных в естественной среде невозможно. «Это и не нужно. Нужно постоянно следить за отсутствием отверстий в ограждающей сетке и “латать” в ней дыры»,— отметила эксперт.

По ее мнению, системное решение подобных проблем лежит не в юридической плоскости. «Подобные проблемы решаются путем строительства экодуков. Но у нас в России таких сооружений пока явно недостаточно,— заметила госпожа Бурнос.— Считаю, что экодуки нужно предусматривать, по крайней мере, в местах миграции животных, в районах, где дороги соприкасаются с заповедными территория, заказниками, охотхозяйствами, да и просто в местах, где периодически происходят такие инциденты. Да, это — деньги. Возможно, кому-то такие предложения могут показаться “экологическим бредом”, но нужно помнить: в данном случае речь идет не только о заботе о живой природе, но и о жизни и безопасности людей».

Михаил Волкодав