Для крымчан сделают интерактивную карту работающих АЗС

Власти Крыма в условиях дефицита топлива опубликуют для крымчан интерактивную карту, на которой отразят работающие заправки. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Карта должна быть опубликована в среду на сайте министерства топлива и энергетики республики.

Ранее также Аксенов сообщил, что Республика Крым и Севастополь в этой ситуации справедливо распределяют бензин, поступающий на полуостров пропорционально численности населения регионов. Также он отметил, что ситуация находится на контроле у главы государства, который уже дал необходимые поручения для ее разрешения. Однако в условиях военных действий раскрывать всей информации о действиях властей он не стал.

В Крыму ограничения на отпуск топлива действуют с конца мая. Граждане могут приобрести не более 20 л бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В сети появляются видео, из которых следует, что стоимость бензина местами взлетает до 95 руб. за литр премиум АИ-95. В Севастополе продажа бензина по талонам была введена 31 мая. Региональные власти объясняют возникшие перебои логистическими трудностями. Они рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.

Андрей Петров