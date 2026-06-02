СМИ: цены на бензин в Керчи достигли 95 рублей за литр

Стоимость бензина в Керчи подскочила до 94,95 руб. за литр премиум АИ-95, что почти в полтора раза отличается от материковой цены в соседней Тамани. Об этом сообщает корреспондент RTVI.

Он снял на видео с ценником на одной из местных АЗС. При этом на заправке видны очереди, часть топлива отпускается только по талонам.

По его данным, многие водители предпочитают доехать до Тамани, чтобы заправиться по обычной цене.

В Крыму ограничения на отпуск топлива действуют с конца мая. Граждане могут приобрести не более 20 л бензина АИ-92 в одни руки, при этом заправка топлива в канистры запрещена. Бензин АИ-95 в приоритетном порядке направляется для нужд коммунальных и социальных служб. В Севастополе продажа бензина по талонам была введена 31 мая. Региональные власти объясняют возникшие перебои логистическими трудностями Они рассчитывают возобновить свободную продажу бензина в ближайшие дни после поступления новых партий топлива.

Михаил Волкодав