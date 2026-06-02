Большинство сезонных вакансий в Краснодарском крае размещают в Сочи

В преддверии курортного сезона сохраняется высокий спрос на персонал в приморских городах Краснодарского края. По данным hh.ru, собранным для «Ъ-Кубань», в мае нынешнего года в Сочи было размещено свыше 3,3 тыс. вакансий, что составляет 13% от общего объема предложений в регионе. В Новороссийске работодатели опубликовали более 1,8 тыс. вакансий, в Анапе — свыше 1,1 тыс., в Геленджике — около 900, в Туапсе — более 300.

Самые высокие медианные зарплатные предложения среди курортных городов зафиксированы в Сочи — 83,4 тыс. руб. В Геленджике показатель составил 82,4 тыс. руб., в Новороссийске — 79,8 тыс. руб., в Анапе — 76,8 тыс. руб., в Туапсе — 73,3 тыс. руб.

Как ранее сообщал «Ъ-Кубань», по данным «Авито Работы», в крае весной 2026 года наиболее заметный рост числа сезонных вакансий зафиксирован в гостиничном бизнесе и туризме — по сравнению с зимой показатель увеличился на 171%. Среднее зарплатное предложение в отрасли составило 73,3 тыс. руб. в месяц.

