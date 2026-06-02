«Локомотив-Кубань» проиграл «Зениту»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Санкт-Петербурге со счетом 80:82 потерпел поражение от «Зенита» в рамках первого матча за третье место Единой лиги ВТБ.

В полуфинале южане уступили ЦСКА, а петербуржцы вылетели из противостояния с УНИКСом. «Бронзовая» серия стартовала в Санкт-Петербурге.

Начало игры осталось за хозяевами. Уже к четвертой минуте они совершили рывок 13:5, после которого наставник «железнодорожников» Томислав Томович был вынужден взять тайм-аут, чтобы внести корректировки в игру своих подопечных. Однако и после паузы кубанцам в первой четверти так и не удалось приблизиться к сопернику. По итогам дебютной десятиминутки краснодарцы уступали со счетом 14:23. Второй отрезок показал, что игра обещала быть равной и результативной. До перерыва «Локо» сократил отставание до минимума — 40:41.

После отдыха команды продолжили играть в традициях первой четверти встречи. «Зенит» показывал более высокую результативность и уверенно действовал в защите. К заключительной десятиминутке кубанцы уступали — 60:69. В оставшееся время южане устроили погоню и финальный штурм, но восстановить паритет уже не хватило времени. В итоге — поражение «Локомотива-Кубань» со счетом 80:82.

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал Патрик Миллер, который набрал 19 очков. Следующий матч серии за бронзу пройдет в Санкт-Петербурге 3 июня.

Евгений Леонтьев