В сторону Крыма и обратно с опозданием следуют четыре поезда

По данным на 08:00 мск в сторону Республики Крым и обратно с опозданием следуют четыре поезда «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».

В Крым следует один поезд из Санкт-Петербурга, обратно — два поезда в Москву и один в Челябинск. Минимальное время задержки составляет 1 час, максимальное — 3,5 часа.

Сегодня, 2 июня, станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров. Поезда следуют измененным маршрутом мимо Джанкоя. Пассажиров, планировавших сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию Джанкой за полтора часа до времени, указанного в билете. Оттуда их доставят на автобусе до станции Урожайной для дальнейшей пересадки в поезд. Граждане также могут самостоятельно доехать до станции Урожайной — за 30 минут до времени отправления от Джанкоя.

Пассажиры, чья поездка заканчивается в Джанкое, следуют на поезде до станции Урожайной, откуда их на автобусах доставляют до Джанкоя. Сейчас специалисты обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают SMS-сообщения с информацией о ситуации.

Отмечается, что по техническим причинам поезд 078 Симферополь—Санкт-Петербург, отправлением 1 июня, отменяется на участке Джанкой—Санкт-Петербург. Пассажиры могут получить полную стоимость проездного документа по месту его приобретения или пересесть на поезд №174 Евпатория—Москва.

Питьевую воду пассажиры могут взять в кулерах. Пассажирам поездов №174 Евпатория—Москва и №194 Севастополь—Челябинск предоставлено питание.

