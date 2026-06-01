Кассация в Краснодаре рассмотрит дело о расторжении договоров по АК «Горизонт»

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции во вторник 9 июня рассмотрит жалобу сочинского застройщика «Альбатрос», требующего расторжения 886 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве сочинского апарт-комплекса «Горизонт». Дольщики возражают: они считают, что попытка расторжения ДДУ инициирована лицами, действующими в составе организованной преступной группы, с целью уклонения от передачи квартир дольщикам.

Спор связан с попыткой застройщика разорвать отношения с дольщиками. В прошлом году гендиректор фирмы Андрей Шабанов обратился в суд с требованием расторгнуть 886 договоров долевого участия, заключенных между компанией и учредителем компании Анзором Пруидзе в 2015–2017 годах. Якобы эти договоры на 1 млрд руб. были оформлены на учредителя застройщика (господина Пруидзе), но не были оплачены им, при этом он продал квартиры другим гражданам. Суды первой и апелляционной инстанций отказались расторгать эти договоры.

Застройщик апарт-комплекса «Альбатрос» настаивает на пересмотре дела, указывая, что суды проигнорировали вступивший в законную силу приговор Хостинского районного суда, которым установлено: сделки совершены в рамках мошеннической схемы с участием Анзора Пруидзе. По мнению кассатора, приговор имеет преюдициальное значение, а сами ДДУ являются ничтожными, что влечет ничтожность всех последующих перепродаж ДДУ.

Дольщики возражают: истец сам письменно согласовывал все договоры уступки прав, ставил на них печать и подпись директора, а значит, подтверждал их действительность и оплату. Кроме того, они указывают, что права по ДДУ давно перешли к добросовестным приобретателям-гражданам, строительство объекта завершено, а сам иск и подача кассационной жалобы являются злоупотреблением правом.

Представитель дольщиков Даниил Синицын заявляет, что сама подача иска входит в объективную сторону преступления, связанного с проектом АК «Горизонт», которое сейчас расследует центральный аппарат СКР. Он считает, что попытка расторжения ДДУ инициирована лицами, действующими в составе организованной преступной группы с целью уклонения от передачи квартир дольщикам. Также он говорит, что застройщик ранее признал обязательства по ДДУ в сданной в стройнадзор отчетности, что подтверждено решениями судов.

Ранее «Ъ-Кубань» рассказывал о трех приговорах господина Пруидзе, связанных с мошенничеством при продаже построенных квартир в Сочи, в том числе и в АК «Горизонт». Сам он после возбуждения четвертого дела бежал в Грузию (предположительно, ему это удалось благодаря заключенному военному контракту) и сейчас находится в международном розыске. Назначенный им директор фирмы Андрей Шабанов арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. В начале мая у «Ъ» появились сведения о том, что организатором всей схемы с АК «Горизонт» Следственный комитет считает известного в криминальном мире Сочи Рубена Татуляна (Робсон).

Андрей Обнорский