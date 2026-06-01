Эксперт «Ъ-Кубань»: ситуация в России — не самая благоприятная для кредитования

Экономическая ситуация в России — не самая благоприятная для потребительского кредитования, считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов. Эксперт рассказал «Ъ-Кубань», что сегодня из-за повышенных экономических и других рисков банки держат ставки по потребкредитам сильно выше «ключа» ЦБ РФ, а также предъявляют более строгие требования к заемщикам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как пишет «Rewiev. Юг России», в Краснодарском крае на 1 апреля 2026 года размер неуплаченных в срок (три месяца) кредитов составил 75,2 млрд руб. С начала года этот показатель вырос 2,5%, а за 2025 год — на 32,5%. На втором месте в ЮФО по величине просроченной задолженности в розничном кредитовании располагается Ростовская область — 41,1 млрд руб. (рост за первый квартал — 0,8%; за 2025 год — 22%). В Республике Адыгея просроченная задолженность по розничным кредитам на 1 апреля этого года составила 6,3 млрд руб., показав нулевую динамику с начала года. В Республике Крым просрочка по рознице составила 5,9 млрд руб., увеличившись за три месяца на 7%, в Севастополе — 1,5 млрд руб., рост — 7,8% (лидер в ЮФО).

Что касается доли просроченной задолженности в общем портфеле долга по розничным кредитам в ЮФО, то лидирует по югу России Адыгея — 11,89%, на втором месте — Краснодарский край (10,84%)

«Для банков высокий процент просрочек означает дополнительные объемы резервирования, что негативно сказывается на их финансовых показателях. В свою очередь, заемщики будут сталкиваться с более строгими требованиями при оформлении новых кредитов»,— комментирует Игорь Додонов.

По его словам, особого противоречия между желанием банков нарастить розничный портфель и ужесточением кредитной политики нет. Эксперт отмечает, что кредитование остается основным бизнесом банков, при этом на рынке все еще есть качественные заемщики — с высокими доходами и низкой или отсутствующей долговой нагрузкой.

«И именно на них нацелены рекламные и маркетинговые акции банков. Для большей же части населения банковские кредиты остаются мало доступными из-за высоких требований к заемщикам, о чем говорит низкая доля одобрений заявок на розничные кредиты в стране (лишь порядка 20%)»,— говорит аналитик «Финама».

Он также считает, что лидерство южных регионов России по объемам просрочки может быть обусловлено более сложной экономической ситуацией в них, в том числе связанной с их близостью к зоне проведения СВО. Возможно, по словам Игоря Додонова, влияют и какие-то прочие специфические демографические, социальные и другие факторы.

«Уровни просрочки по кредитам в южных регионах весьма высокие, но, на мой взгляд, все же пока не критичные. Для банков высокий процент просрочек означает дополнительные объемы резервирования, что негативно сказывается на их финансовых показателях. В свою очередь, заемщики будут сталкиваться с более строгими требованиями при оформлении новых кредитов»,— резюмирует господин Додонов.

Подробнее о ситуации с ростом просроченной задолженности в розничном кредитовании на юге России — читайте в материале «Отдавать нечем».

Михеенко Дмитрий