Отдавать нечем

Южный федеральный округ стал лидером в России по росту просроченной задолженности в сегменте розничного кредитования по итогам первого квартала текущего года. Краснодарский край, в частности, занимает третье место в стране по объему просрочки в рознице, уступая лишь Москве и Подмосковью. Северо-Кавказский федеральный округ занял лидерство по доле просрочки к общему портфелю задолженности — 16,9%. Эксперты считают, что на такую тенденцию оказывают влияние экономическая активность домохозяйств южных регионов, сезонность, а также высокие кредитные ставки.

Южный федеральный округ по итогам первого квартала 2026 года стал лидером среди ФО РФ по росту просроченной (свыше трех месяцев) задолженности по розничным кредитам, исключая ипотеку. За первые три месяца текущего года показатель вырос на 1,7% и составил 164,1 млрд руб. Данные публикует коллекторское агентство «Долговой консультант» на основе статистики ЦБ РФ.

Согласно аналитикам агентства, за 2025 год просрочка в рознице по регионам юга России выросла на 27,4% и на 1 января 2026 года составляла 164 млрд руб. Общая задолженность по розничным кредитам на 1 апреля текущего года в ЮФО составила 1,61 трлн руб., доля неуплаченных в срок кредитов составила 10,17% (третье место после СКФО и СФО).

В разрезе регионов федерального округа наибольший размер просроченной задолженности в рознице показывает Краснодарский край, где на 1 апреля 2026 года размер неуплаченных в срок кредитов составил 75,2 млрд руб., рост с начала года — 2,5% (рост за 2025 год — 32,5%). На втором месте в ЮФО располагается Ростовская область — 41,1 млрд руб., рост за первый квартал — 0,8% (за 2025 год — 22%). На третьем месте — Волгоградская область, где просрочка на начало апреля достигла 20,3 млрд руб., снизившись с начала года на 0,1% (рост за 2025 год — 17,3%).

В Республике Адыгея просроченная задолженность по розничным кредитам на 1 апреля этого года составила 6,3 млрд руб., показав нулевую динамику с начала года. В Республике Крым просрочка по рознице составила 5,9 млрд руб., увеличившись за три месяца на 7%, в Севастополе — 1,5 млрд руб., рост — 7,8% (лидер в ЮФО).

Что касается доли просроченной задолженности в общем портфеле долга по розничным кредитам в ЮФО, то лидирует по югу России Адыгея — 11,89%, на втором месте — Краснодарский край (10,84%), на третьем — Астраханская область (10,81%), на четвертом — Ростовская область (10,24%), на пятом — Волгоградская область (9,93%), на шестом — Калмыкия (9,79%), на седьмом — Крым (5,85%) и на восьмом — Севастополь (5,3%).

Кавказ начал возвращать долги

Просроченная задолженность по розничным кредитам в Северо-Кавказском федеральном округе на 1 апреля 2026 года составила 87,3 млрд руб., снизившись с начала года на 0,3%. Тем не менее округ является лидером в России по доле просрочки к общему портфелю задолженности (16,9%). За 2025 год рост просроченной задолженности в СКФО составил 38,8%, что стало абсолютным рекордом среди федеральных округов страны.

Лидером по величине просроченной задолженности в рознице на Северном Кавказе стал на 1 апреля текущего года Ставропольский край — 28,4 млрд руб., –0,1% к началу года. Доля просрочки к общему портфелю задолженности на Ставрополье — 11,13%. На втором месте следует Республика Дагестан — 23,6 млрд руб.; –1,5% к началу года. В минувшем году регион показал рекордный для страны процент наращивания просроченной задолженности — 84,8% за год. В итоге на 1 апреля 2026 года 24,9% должников по розничным кредитам в Дагестане имеют просроченную задолженность. Замыкает тройку лидеров-должников в СКФО Чеченская Республика, где просрочка в рознице составляет 10,2 млрд руб., рост за три месяца этого года — 0,9%. В Чечне, кстати, также критический процент просроченной задолженности к общему объему долга — 24,05%.

Лидером по снижению просроченной задолженности с начала года в СКФО является Республика Ингушетия — минус 5,3% за первые три месяца 2026-го. Объем задолженности по розничным кредитам в регионе составляет 10,2 млрд руб., из которых 3,2 млрд (33,55%) — неуплата свыше трех месяцев.

Рост просроченной задолженности на Северном Кавказе также отмечен в Республике Северная Осетия — Алания (+2,1%; до 9,4 млрд руб.) и Кабардино-Балкарской Республике (+0,7%, до 6,8 млрд руб.). В Карачаево-Черкесской Республике снижение просрочки за три месяца на 0,4%, до 5,6 млрд руб.

Банки продают просрочку

В целом по России с начала этого года просроченная банковская розничная задолженность показывает снижение. В феврале—марте, по данным «Долгового консультанта», совокупно она сократилась по стране на 11 млрд руб. (–0,8% к январю 2026-го) после всплеска неплатежей в январе (+1,2% к декабрю 2025-го).

По итогам первого квартала 2026 года объем просроченной банковской розничной задолженности в РФ (за исключением ипотеки) достиг 1,44 трлн руб., увеличившись за три месяца на 0,4%, или на 6,3 млрд руб. По словам аналитиков агентства, темпы снижения в феврале—марте пока не компенсировали резкий январский прирост. За январь 2026 года по отношению к декабрю 2025-го объем неплатежей увеличился на 17,4 млрд руб., тогда как за февраль — сократился на 4 млрд руб., за март — снизился еще на 7 млрд руб.

По словам генерального директора «Долгового консультанта» Дениса Аксенова, пока преждевременно отмечать, что сокращение объема проблемных долгов на балансах банков принимает какой-то устойчивый характер. «Колебания месяц к месяцу составляют менее процента от общей задолженности. Однако, если сравнивать текущую ситуацию с 2025 годом, когда объем прирастал по 1,8% ежемесячно, очевидно, что банки начинают активнее продавать просроченную задолженность профессиональным коллекторским организациям»,— комментирует эксперт.

Доля неплатежей к совокупной задолженности в среднем по РФ к апрелю 2026 года составила 9,48%, снизившись с 9,56% на начало февраля. «Доля просроченной задолженности в общем портфеле в 10% некритична. Однако реальный объем неплатежей в рознице с учетом проданных на баланс коллекторских организаций кредитов оценочно больше в полтора-два раза статистических банковских 1,44 трлн руб.»,— резюмирует господин Аксенов.

По данным коллекторского агентства, наибольший накопленный объем неплатежей на 1 апреля 2026 года сохраняется у жителей Москвы (127 млрд руб.), Московской области (114,8 млрд руб.), Краснодарского края (75,2 млрд руб.), Тюменской области (54,9 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (52,8 млрд руб.).

Доля неплатежей — некритична

Как ранее писал «Review. Юг России», за 2025 год проблемная задолженность без учета ипотеки выросла в целом по стране на 262,5 млрд руб., до 1,44 трлн руб. (+22,3%), за 2024 год — на 10,3% (+109 млрд руб.), за 2023 год — 4,3% (+43 млрд).

По словам президента Ассоциации корпоративных казначеев Владимира Козинца, уровень около 10% — это уже зона повышенного внимания, но не обязательно системный кризис. А вот 16,9% для СКФО, по словам эксперта,— это серьезный сигнал о качестве портфеля и долговой нагрузке населения.

«Особенно важно смотреть не только на долю просрочки, но и на структуру: кредитные карты, кредиты наличными, автокредиты, займы с высокой полной стоимостью кредита. Для заемщика последствия понятны: ухудшение кредитной истории, рост долга за счет штрафов и процентов, ограничение доступа к рефинансированию, взыскание, судебная стадия, исполнительное производство. Самая большая ошибка — игнорировать банк. Чем раньше заемщик выходит на переговоры, тем выше шанс реструктуризации. Для кредиторов это рост резервов, давления на капитал, стоимости риска и операционных расходов на взыскание. В итоге банки становятся осторожнее, повышают требования к заемщикам, уменьшают лимиты и перекладывают риск в цену кредита»,— говорит господин Козинец.

Глава направления банковской деятельности аналитического центра университета «Синергия» Антон Рогачевский считает, что, учитывая среднее значение просроченной задолженности по России на январь 2026 (около 13%), можно говорить о приемлемом уровне просрочки в рассматриваемых в регионах. В свою очередь, просроченная задолженность, по словам эксперта, снижает кредитный рейтинг заемщика, тем самым ограничивая его в линейке кредитных продуктов.

«Банки вынуждены идти на удорожание кредитов таким клиентам — опять же потенциальный риск,— поэтому по такому заемщику нужно формировать, по закону, соответствующие резервы, тем самым происходит иммобилизация денежных средств. При этом мы помним, что с кредита банки должны зарабатывать»,— рассуждает собеседник «Rewiev. Юг России».

По словам аналитика ФГ «Финам» Игоря Додонова, для банков высокий процент просрочек означает дополнительные объемы резервирования, что негативно сказывается на их финансовых показателях. «В свою очередь, заемщики будут сталкиваться с более строгими требованиями при оформлении новых кредитов»,— комментирует эксперт.

Кредитов меньше, отказов меньше

В апреле текущего года жителям Краснодарского края банки выдали 71,6 тыс. потребительских кредитов. Это на 6,4% меньше, чем месяцем ранее. Тем не менее по количеству выданных потребкредитов Кубань занимает третье место в стране после Москвы (110,1 тыс. кредитов) и Московской области (92,4 тыс.). Данные публикует Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Средний размер потребкредита на Кубани составил 162,3 тыс. руб. (18-е место по стране), что на 1,9% меньше, чем в апреле 2025 года (165,4 тыс. руб.).

По данным бюро, в Ростовской области в апреле было выдано 52,9 тыс. потребкредитов, что на 6,5% меньше, чем в марте (седьмое место в РФ). Средний размер кредита на Дону — 157,3 тыс. руб. (23 место по стране), что на 4,4% больше, чем в апреле прошлого года (150,7 тыс. руб.).

Жители Ставропольского края взяли в апреле 33,5 тыс. потребительских кредитов (–5,6% к марту; 18-е место в РФ). Средний размер потребкредита в Ставрополье в апреле 2026 года составил 142,1 тыс. руб. (30-е место в РФ), что на 3,1% меньше, чем в апреле 2025-го (146,7 тыс. руб.).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов в регионах РФ был отмечен в Москве (304,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (262,2 тыс. руб.), Московской области (242,3 тыс. руб.), а также в Республике Татарстан (209,5 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (204,4 тыс. руб.).

В целом по стране количество потребкредитов, выданных банками в апреле, составило 1,81 млн ед., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5% (в марте 2026 года — 1,91 млн ед.). Как отмечают аналитики НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных потребкредитов, напротив, увеличилось на 47,5% (или в 1,5 раза) (в апреле 2025 года — 1,23 млн ед.).

«Такая динамика по сравнению с прошлым годом объясняется тем, что на начало 2025 года пришелся пик падения выдачи розничных кредитов, включая кредиты наличными. Напомним, что во второй половине 2024 года регулятор ужесточил денежно-кредитную политику по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части резкого увеличения ставок и введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки»,— прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отмечает, что в последние восемь месяцев средний размер потребительских кредитов в стране стабилизировался на уровне 150-190 тыс. руб. При этом спрос на потребкредиты, по словам господина Волкова, находится на довольно низком уровне, а доля заявок на их получение со стороны наиболее качественных заемщиков (по шкале Персонального кредитного рейтинга – более 750 баллов) существенно сократилась.

«Дело в том, что в условиях высоких ставок эти граждане предпочитают покупкам в кредит сберегательную модель финансового поведения»,— говорит эксперт.



В апреле 2026 года, по данным НБКИ, отказы банков в потребительском кредитовании жителей Краснодарского края составляли 74,7% от всех заявок. Это седьмое место среди российских регионов. В Ставропольском крае доля отказов по заявкам на потребкредиты составила 74,4% (девятое место), в Ростовской области — 73,2% (17-е место). При этом во всех трех регионах наблюдается послабление позиции кредиторов. Так, на Кубани доля отказов в потребкредитовании за год снизилась на 2,9 процентных пункта (п. п.), на Ставрополье — на 4,3 п. п., в Ростовской области — на 3,2 п. п.

В то же время жители южных регионов страны продолжают активно устанавливать самозапреты на оформление кредитов. Так, по данным за апрель текущего года, жители Краснодарского края установили 39,6 тыс. самозапретов (шестое место в России), жители Дона — 35,3 тыс. (седьмое место), жители Ставрополья — 14 тыс. (22-е место), жители Крыма — 11,4 тыс. (30-е место).

Выше обороты — выше задолженность

Антон Рогачевский считает, что регионы ЮФО и СКФО являются сельскохозяйственными и туристическими, поэтому генерируют свой денежный поток в основном летом-осенью. Поэтому, по мнению эксперта, логично, что многие заемщики начнут отдавать свои кредиты в этот период времени. Помимо этого, господин Рогачевский отмечает, что не стоит забывать о высоких ставках по кредитам, которые в последнее время снизились, но, как показывает общая тенденция, этого недостаточно.

По словам Владимира Козинца, лидерство Краснодарского края по абсолютному объему просрочки не стоит трактовать как признак изолированной региональной «аномалии». Это, по словам эксперта, крупный, экономически активный и демографически растущий регион, с высокой концентрацией потребления, миграции, малого бизнеса, занятости в сезонных отраслях, строительстве, торговле, сервисе и туризме. А там, где выше обороты домохозяйств и выше спрос на кредит, выше и абсолютный объем проблемной задолженности, уверен господин Козинец.

«Но региональная специфика, безусловно, есть. Для юга характерна большая доля доходов, зависящих от сезонности и самозанятости, а такие доходы хуже прогнозируются банками и самими заемщиками. Человек может брать кредит, исходя из "нормального" сезона, а затем столкнуться с просадкой дохода, ростом обязательных расходов или задержками платежей от контрагентов. Вторая причина — действительно высокая стоимость жизни на быстрорастущих территориях, особенно в Краснодарском крае: жилье, аренда, транспорт, бытовые расходы. Наконец, третья — распространенность кредитных карт и коротких необеспеченных продуктов, где заемщик часто недооценивает реальную стоимость денег»,— комментирует Владимир Козинец.

«Ситуация остается жесткой»

Президент Ассоциации корпоративных казначеев считает, что ситуация с процентными ставками по розничным кредитам на сегодня остается достаточно жесткой — даже после снижения ключевой ставки стоимость денег для конечного заемщика не становится резко низкой.

«Существенного снижения фиксированных ставок по кредитованию ждать быстро не стоит: банки будут учитывать инфляционные риски, стоимость фондирования, резервы и нормативные ограничения. Для части заемщиков текущие ставки подъемны только при стабильном доходе, низкой долговой нагрузке и понятном запасе ликвидности семьи. Если платеж по всем кредитам приближается к половине регулярного дохода, это сложно назвать финансовым планированием — скорее ставкой на то, что ничего плохого не произойдет. В реальности у домохозяйства всегда есть риск болезни, потери работы, сезонного провала дохода, роста обязательных расходов»,— говорит Владимир Козинец.

Игорь Додонов констатирует, что сегодняшняя экономическая ситуация в России — не самая благоприятная для потребительского кредитования. Но, по его словам, противоречия между желанием банков нарастить розничный портфель и ужесточением кредитной политики нет.

«Кредитование остается основным бизнесом банков, при этом на рынке все еще есть качественные заемщики — с высокими доходами и низкой или отсутствующей долговой нагрузкой. И именно на них нацелены рекламные и маркетинговые акции банков. Для большей же части населения банковские кредиты остаются мало доступными из-за высоких требований к заемщикам, о чем говорит низкая доля одобрений заявок на розничные кредиты в стране (лишь порядка 20%)»,— говорит господин Додонов.

По словам Антона Рогачевского, если рассматривать текущую экономическую ситуацию, то уровень процентных ставок по кредитам, причем не только для физических лиц, завышен. Рост доходов населения, отмечает эксперт, сильно ниже уровня процентных ставок по кредитам, который был задан ранее. «Поэтому прогнозируемый Минэкономразвития рост доходов населения на уровне 0,8–1,6% в 2026 году будет еще долго догонять рост ключевой ставки, а как следствие, и рост ставок по кредитам, до 21% и плавного снижения. На мой взгляд, приемлемый уровень ключевой ставки для кредитования/платежа находится на уровне 7,5–11%, что в принципе будет говорить об устойчивом уровне экономики»,— говорит господин Рогачевский.

Он считает, что никаких расхождений в вопросе ужесточения кредитной политики и желания нарастить кредитный портфель нет. «Стоит помнить, что каждый день количество потенциальных заемщиков растет, потому что растут вчерашние дети. Каждый работающий молодой человек — потенциальный заемщик»,— комментирует представитель университета «Синергия».

Владимир Козинец констатирует, что сейчас рынок входит в более зрелую фазу: эпоха легкого необеспеченного кредита подошла к концу. «Для банков главный вопрос — качество риска. Для заемщиков — финансовая дисциплина. Для экономики в целом — чтобы потребительское кредитование не подменяло рост реальных доходов населения»,— резюмирует эксперт.

Михеенко Дмитрий