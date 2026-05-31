На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий на территории Краснодарского края объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С 31 мая по 2 июня в регионе ожидаются сильный дождь, ливень, гроза и град. Порывы ветра достигнут 20–25 м/с.

Согласно прогнозу, на водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, юго-западных притоках реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды, местами с превышением опасных отметок. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

Алина Зорина