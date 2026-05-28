В нескольких районах Новороссийска отключено водоснабжение

В Новороссийске из-за проведения работ по перерезке нового водовода отключено водоснабжение в нескольких районах города. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы муниципального образования Рафаэль Бегляров.

Без воды временно остались жители Приморского района, части Центрального района, территории Цемдолина, улицы Видова и территории выше улицы Герцена. Отключение связано с модернизацией системы водоснабжения. Как уточняется, проложен новый водовод, и в настоящее время идут работы по его подключению.

Для обеспечения жителей водой организован подвоз 15 автоцистернами. Кроме того, будет организован подвоз воды по заявкам. Для координации действий создан оперативный штаб.

Ориентировочный срок завершения работ — до 08:00 29 мая.

Алина Зорина