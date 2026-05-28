В Новороссийске проведут учебные стрельбы

Проведение учебных стрельб запланировано сегодня, 28 мая, в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В период с 21:00 до 23:00 запланировано проведение учений с дежурными силами Новороссийской ВМБ в акватории морского порта Новороссийска. В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Администрация Новороссийска напоминает жителям и гостям города, что при проведении стрельб запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе судов, не подлежащих государственной регистрации, прогулочных судов, спортивных парусных судов, надувных плавсредств и плавсредств для занятий спортом на воде (гидроциклы, виндсерфинг, сапборды и их аналоги). Также запрещены любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алина Зорина