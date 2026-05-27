«Автодор»: запущено движение на обходе Адлера к санаторию «Кудепста»

Движение на обходе Адлера к санаторию «Кудепста» запущено в рамках XII Форума дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», который проходит в Сириусе. Об этом сообщили в государственной компании «Автодор».

Торжественный старт был дан в ходе пленарной сессии форума. Новый участок возведен в ходе строительства транспортной развязки обхода Адлера и федеральной автодороги А-147.

Транспортная развязка обхода Адлера и федеральной автодороги А-147 — часть масштабного проекта строительства скоростной магистрали Джубга—Сочи. Обход Адлера — четырехполосная платная автомобильная дорога, которая должна разгрузить существующую трассу А-147 и сократить время в пути для жителей и гостей курорта.

