В Брянске осудили жителя Краснодара за намерение воевать против России

27 мая Брянский областной суд вынес приговор жителю Краснодара Кириллу Денисенко. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30, ст. 275 УК РФ (покушение на государственную измену) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 322 УК РФ (покушение на пересечение государственной границы РФ без надлежащего разрешения). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.

Суд установил, что Денисенко прибыл из Краснодара в Брянск с целью перехода границы с Украиной. Он намеревался участвовать в боевых действиях против России в составе ВСУ и Национальной гвардии Украины.

При попытке пешком пересечь границу через лес мужчина был задержан сотрудниками отряда БАРС-Брянск. В суде Денисенко пояснил, что хотел вступить в подразделение Национальной гвардии Украины для повышения своего материального благосостояния.

По совокупности преступлений суд назначил наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.

Алина Зорина