В Новороссийске проверили на пестициды первые бананы, выращенные в Сочи

Первые российские бананы, выращенные в сочинских ИИ-теплицах, прошли лабораторные исследования в Новороссийском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов в них не обнаружено — образцы полностью соответствуют техническому регламенту Таможенного союза, сообщает пресс-служба Новороссийского филиала.

Проект по выращиванию субтропических культур стартовал в августе 2025 года. Академия развития субтропического сельского хозяйства, которая его курирует, намерена в перспективе обеспечить прилавки страны экологически чистыми фруктами. Помимо бананов, в теплицах тестируют цитрусовые, фейхоа, киви, хурму и инжир.

Результаты анализов выращенных бананов не выявили превышений по техническому регламенту Таможенного союза. «Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено», — констатировала директор филиала Лилия Кугушева.

По ее словам, сочинские бананы богаты калием (3315 мг/кг) и магнием (261 мг/кг). Также был изучен углеводный профиль: сахароза — 9,7%, фруктоза — 6,4%.

Для наглядности эксперты сравнили отечественные плоды с импортными, купленными в обычном супермаркете. Зарубежные бананы оказались слаще: сахарозы в них 10,2–10,3%, фруктозы — 6,8–6,9%. Однако по содержанию магния они проигрывают — 138–176 мг/кг против 261 мг/кг у российского образца. «Наиболее сладкие плоды оказались бедны этим важным минералом, они пустые в этом отношении», — пояснила госпожа Кугушева.

Кроме того, новороссийские специалисты провели органолептическую оценку и единогласно отдали предпочтение местным бананам: они обладают более насыщенным запахом и плотной мякотью.

Руководитель академии Андрей Платонов связал успех с технологией выращивания. По его словам, при создании субстратов используются только биологические препараты и органические подкормки. Сейчас идет поиск идеального баланса грунта. Также совместно с ассоциацией «Народный фермер» проводится аудит земель Сочи для дальнейшего расширения проекта.

