Летом Новороссийск планирует принять более 650 тысяч туристов

Власти Новороссийска готовят инфраструктуру к приему более 650 тыс. отдыхающих летом 2026 года, уделяя особое внимание антитеррористической защищенности пляжей и детской безопасности. В городе состоялось заседание антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава муниципального образования Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По информации главы городской администрации, с начала 2026 года курорт посетили свыше 315 тыс. человек. Летом ожидается приезд более 650 тыс. туристов.

В летний сезон в городе будут работать 200 гостиниц и гостевых домов, 24 объекта туристского показа, а также 30 пляжных территорий и рекреационных зон. Все они уже получили декларацию ГИМС, проведено обследование дна и береговых линий. На территориях идет уборка мусора, восстанавливаются пешеходные дорожки, санитарные зоны, навесы и зонты.

По словам Андрея Кравченко, каждый пляж оснащен камерами, интегрированными в АПК «Безопасный город-ЕДДС». Система позволяет в реальном времени следить за обстановкой, контролировать санитарное состояние и оперативно эвакуировать людей при угрозе атак. До конца июня планируется определить территории и объекты, чьи системы видеонаблюдения также будут подключены к этой системе.

Особое внимание уделено безопасности детей и подростков, в том числе в интернете. «На летних каникулах у них появляется много свободного времени, и важно, чтобы они не попали под деструктивное влияние», — отметил мэр. По его словам, мониторинг ведется ежедневно силами Молодежного патруля и отдела по делам молодежи. С начала года выявлено 132 запрещенных материала, проведено 78 профилактических мероприятий по противодействию экстремизму и терроризму.

Для организации досуга детей во всех внутригородских районах открыты детские оздоровительные лагеря, дворовые и спортивные площадки.

Алина Зорина