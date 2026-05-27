Из-за аварии на водоводе в Новороссийске снижена подача воды

В Новороссийске ограничили подачу воды из-за аварийных работ на магистральном водоводе диаметром 720 мм в районе железнодорожных путей на улице Магистральной.

Как сообщили коммунальные службы, в связи с устранением утечки подача воды в город снижена до 2,6 тыс. куб. м в час. Вечернее водоснабжение населения 27 мая будет осуществляться с 18:00 до 21:00.

Завершить аварийно-восстановительные работы планируется ориентировочно к 21:00 27 мая. На период ограничений подвоз воды автоцистернами организуют по заявкам жителей.

После окончания ремонта водоснабжение обещают восстановить в полном объеме. По оценке специалистов, дальнейшего развития аварийной ситуации не ожидается.

Вячеслав Рыжков