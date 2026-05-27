В Анапе и Новороссийске объявлено экстренное предупреждение по непогоде

В Новороссийске предупредили об ухудшении погодных условий на территории Краснодарского края в период с 28 по 30 мая, передает пресс-служба городской администрации.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным экстренных служб, в регионе ожидается комплекс неблагоприятных метеоявлений, включая сильные дожди, ливни с грозами, градом и усилением ветра с порывами до 20–25 м/с.

Кроме того, прогнозируется подъем уровня воды в реках, малых реках и водотоках бассейна Кубани на юго-востоке края. В отдельных районах показатели могут превысить неблагоприятные отметки. В бассейне реки Лаба в районе Лабинска ожидается повышение уровня воды до опасных значений.

Жителям рекомендовано соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями экстренных служб и СМИ.

Также о непогоде предупредили жителей Анапы. МЦУ курорта опубликовало аналогичное заявление о надвигающихся ливнях и сильном ветре.

Вячеслав Рыжков