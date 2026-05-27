Аэропорт Краснодара возобновил работу в штатном режиме
Работа аэропорта Краснодара (Пашковский) полностью восстановлена, временные ограничения на обслуживание авиарейсов сняты. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
В ведомстве уточнили, что ранее введенные запреты на прием и отправку воздушных судов были обусловлены необходимостью обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок. Ночью в Краснодарском крае была объявлена ракетная опасность.
В настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме, обслуживание рейсов осуществляется без ограничений.