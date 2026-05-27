Полиция задержала 19-летнего участника массовой драки в Новороссийске

Полиция задержала 19-летнего молодого человека после массовой драки в Новороссийске, видео которой появилось в пабликах под названием «Последний звонок он почти как День ВДВ». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Шевченко. В полицию позвонили очевидцы, сообщив о потасовке. На опубликованных кадрах видно, как на улицу вышли десятки молодых людей.

«Сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия. В настоящее время задержан один из зачинщиков — 19-летний молодой человек», — рассказали в главке.

На задержанного составили протокол по ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Полицейские устанавливают личности остальных участников конфликта и выясняют, есть ли пострадавшие.

Наталья Решетняк