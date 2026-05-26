Главные новости за 26 мая. Сочи

Коллективные средства размещения Сочи забронировали на период летнего курортного сезона с июня по август на 64%. Традиционно наиболее загруженными месяцами остаются июль и август, когда на курорт приходится основной поток отдыхающих.

26 мая 2026 года во второй половине дня в районе Западного Кавказа зафиксирована сейсмическая активность. Землетрясение произошло в 15:08 мск, предварительная магнитуда составила 4,1.

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Специалисты собрали и вывезли более 32,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

В 2026 году государственная итоговая аттестация в Сочи охватит 11,24 тыс. школьников. Власти города уже завершили основную подготовку к проведению ЕГЭ и ОГЭ, включая проверку технического оборудования, организацию пунктов проведения экзаменов и меры безопасности.

Министерство обороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря силами Черноморского флота за минувшие сутки. В регионе действует запрет на съемку и распространение информации о работе ПВО и атаках БПЛА с максимальным штрафом для физических лиц до 300 тыс. руб.

В Сочи с начала 2026 года административные комиссии рассмотрели 190 дел, связанных с нарушением правил благоустройства и незаконным сбросом мусора. Общая сумма назначенных штрафов составила 224 тыс. руб.