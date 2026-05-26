Неподалеку от Сочи произошло землетрясение

26 мая 2026 года во второй половине дня в районе Западного Кавказа зафиксирована сейсмическая активность. По данным Единой геофизической службы РАН, землетрясение произошло в 15:08 мск, предварительная магнитуда составила 4,1. Жители и гости Сочи, по информации из местных пабликов, ощутили легкие колебания.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр приводит иные параметры. Согласно его оценке, эпицентр находился в акватории Черного моря в 27 км от Сочи, магнитуда — 3,9. Расхождение в данных характерно для оперативных сводок разных сейсмологических служб.

Предшествующая сейсмическая активность в этом районе отмечалась 3 и 6 марта 2026 года. Тогда в акватории Черного моря на расстоянии 20–30 км от Сочи произошла серия из трех землетрясений с магнитудами от 4,4 до 4,5. Разрушений зафиксировано не было, однако толчки, по свидетельствам местных жителей, были ощутимы значительной частью населения и туристов.

Общая характеристика текущей сейсмической обстановки в прибрежной зоне Западного Кавказа не свидетельствует о нарастании рисков. Зафиксированные события остаются в пределах фоновой сейсмичности региона.

Мария Удовик