Средства размещения Сочи забронировали на лето уже на 64%

Коллективные средства размещения Сочи забронировали на период летнего курортного сезона с июня по август на 64%. Как рассказали «Ъ-Сочи» в департаменте курортов и туризма администрации города, традиционно наиболее загруженными месяцами остаются июль и август, когда на курорт приходится основной поток отдыхающих.

В администрации сообщили, что в этом году динамика бронирования несколько ниже прошлогодних показателей. При этом в мэрии считают, что потенциал для дальнейших продаж сохраняется высоким, поскольку значительная часть туристов продолжает принимать решения о поездках ближе к датам отдыха.

Среди причин снижения темпов бронирования в администрации назвали падение потребительской способности населения, рост стоимости авиа- и железнодорожных билетов, а также нестабильную работу аэропорта. Несмотря на это, Сочи продолжает сохранять статус одного из крупнейших круглогодичных курортов страны и остается одним из лидеров внутреннего туризма.

В летнем сезоне 2026 года услуги краткосрочного размещения на курорте будут предоставлять более 2 тыс. объектов общей вместимостью около 140 тыс. койко-мест. В их числе — 59 санаториев, семь детских оздоровительных лагерей, 162 крупных гостиничных комплекса и пансионата, а также около 1830 малых гостиниц, гостевых домов и баз отдыха.

К сезону многие объекты обновили инфраструктуру и номерной фонд. В ряде санаториев модернизировали медицинское оборудование, благоустроили территории и расширили возможности для семейного отдыха. В санатории имени Фрунзе открыли новую библиотеку, площадку для пляжного волейбола и падел-корт.

Новые объекты готовят и в горном кластере. На курорте «Роза Хутор» появится горное колесо обозрения, которое должно стать новой точкой притяжения для туристов. Продолжается благоустройство исторического парка «Ривьера». Одним из наиболее ожидаемых событий сезона стало возвращение оздоровительного комплекса «Дагомыс», который вновь начал работу после нескольких лет перерыва.

Власти подчеркнули, что в этом году основной задачей остается не достижение рекордных показателей турпотока, а обеспечение качественного и безопасного отдыха для гостей курорта. Для координации работы служб летом в Сочи традиционно будет работать городской оперативный штаб.

Мария Удовик