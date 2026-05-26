Два украинских БЭК уничтожили в акватории Черного моря

Минобороны РФ сообщило об уничтожении двух безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Украинские БЭК ликвидировали за минувшие сутки силами Черноморского флота, говорится в сводке федерального ведомства, опубликованной 26 мая.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В Минобороны уточнили, что уничтожение катеров проводилось в рамках плановых действий по защите морских границ и обеспечению безопасности судоходства в регионе. Информация о точном месте уничтожения и технических характеристиках катеров не раскрывается.

Как сообщалось ранее, в акватории Черного моря у берегов Новороссийска учения проходят почти каждый день. Военные отрабатывают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотников самолетного типа. Занятия включают выполнение практических стрельб, в том числе из артиллерийских установок с молов военной гавани. Аналогичные регулярные учения проводятся и у побережья Сочи.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках украинских БПЛА, работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Также запрещено публиковать сведения о местонахождении военных, потенциально опасных и критически важных объектов. За нарушение режима предусмотрены штрафы. Максимальный размер штрафа для физических лиц составляет 300 тыс. руб.

Власти региона неоднократно призывали жителей воздерживаться от публикации фото и видео с мест происшествий, связанных с атаками дронов, в социальных сетях и мессенджерах. Такие действия, по данным правоохранительных органов, могут затруднять работу спецслужб и использоваться противником для корректировки ударов.

Мария Удовик