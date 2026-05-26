В Сочи за нарушения правил вывоза мусора выписали штрафы на 224 тысячи рублей

В Сочи с начала 2026 года административные комиссии рассмотрели 190 дел, связанных с нарушением правил благоустройства и незаконным сбросом мусора. Общая сумма назначенных штрафов составила 224 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-героя.

Наибольшее количество нарушений выявили в Центральном районе города. Здесь зафиксировали 119 случаев незаконного сброса бытовых отходов. По 92 материалам уже вынесли решения о штрафах на общую сумму 149 тыс. руб. Еще 27 дел продолжают рассматривать административные комиссии.

В Адлерском районе с начала года рассмотрели 73 случая нарушений, связанных с выбросом мусора в неположенных местах. Сумма штрафов здесь составила 71 тыс. руб. В Лазаревском и Хостинском районах выявили семь подобных нарушений. Как отметили в администрации города, проверки продолжаются во всех районах курорта.

Одновременно с контролем за нарушителями в Сочи продолжают обновлять систему сбора отходов. Власти планируют до конца года дополнительно закупить и установить около 500 мусорных контейнеров. Также в городе продолжают благоустраивать контейнерные площадки и создавать новые точки для сбора твердых коммунальных отходов.

По данным администрации, с начала года муниципалитет уже закупил около 700 контейнеров, более 500 из них установили на городских площадках. Кроме того, вместе с региональным оператором по вывозу отходов провели работу с юридическими лицами. В результате компании создали 47 собственных площадок для сбора мусора, чтобы снизить нагрузку на муниципальные контейнеры.

Власти также напомнили жителям о правилах обращения с отходами, которые вступили в силу с сентября 2025 года. Согласно новым требованиям, на обычных контейнерных площадках запрещено оставлять строительный мусор, ветки деревьев, крупногабаритные отходы, автомобильные шины, батарейки, ртутные лампы и другие опасные материалы. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность.

Мария Удовик