Более 32 тысяч кубометров загрязненного грунта собрали в Туапсе

В Туапсе продолжаются работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, произошедшего после атаки беспилотников. Специалисты собрали и вывезли более 32,2 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

В региональном оперативном штабе уточнили, что работы по устранению последствий чрезвычайной ситуации продолжаются в круглосуточном режиме. Для ликвидации загрязнения сформировали группировку из 447 человек и 83 единиц техники, включая силы и средства МЧС России. Специалисты продолжают вывоз загрязненного грунта и обработку территории, пострадавшей после разлива нефтепродуктов.

На территории Туапсинского округа продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Власти региона и экстренные службы контролируют проведение аварийно-восстановительных мероприятий и мониторят состояние окружающей среды в районе происшествия.

Разлив нефтепродуктов произошел после беспилотной атаки в начале мая. В ночь на 1 мая на территории морского терминала в Туапсе произошло возгорание. По данным властей, обошлось без пострадавших. О ликвидации пожара сообщили днем 2 мая.

Ранее также сообщалось о пожаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Туапсе после очередной атаки БПЛА. Возгорание на объекте тушили в течение нескольких дней — с 28 по 30 апреля. После происшествий в районе усилили меры контроля и продолжили работы по устранению последствий загрязнения.

В оперштабе Краснодарского края отметили, что объем собранного и вывезенного загрязненного грунта и водомазутной смеси продолжает увеличиваться. К работам привлекают дополнительные силы и технику, чтобы ускорить ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов.

Мария Удовик