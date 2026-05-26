Более 11 тысяч выпускников в Сочи сдадут итоговые экзамены в 2026 году

В 2026 году государственная итоговая аттестация в Сочи охватит 11,24 тыс. школьников. Экзамены предстоит сдать ученикам девятых и одиннадцатых классов. Власти города уже завершили основную подготовку к проведению ЕГЭ и ОГЭ, включая проверку технического оборудования, организацию пунктов проведения экзаменов и меры безопасности.

Среди участников аттестации — около 8,1 тыс. девятиклассников и 3,14 тыс. выпускников 11-х классов. Для проведения экзаменов в городе подготовили 42 пункта. Каждый из них рассчитан в среднем на 200–300 человек. Как отмечают в администрации курорта, такая система позволит равномерно распределить нагрузку и обеспечить стабильную работу площадок на протяжении всей экзаменационной кампании.

Глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что особое внимание в этом году уделяют технической готовности пунктов проведения экзаменов и психологической поддержке школьников. Перед началом основного периода экзаменов в 15 сочинских пунктах уже провели всероссийское тренировочное мероприятие ЕГЭ. Во время проверки специалисты протестировали оборудование, системы связи и организацию работы персонала.

Кроме того, представители министерства образования и науки Краснодарского края провели для родителей выпускников онлайн-собрание, где рассказали об особенностях проведения государственной итоговой аттестации, правилах допуска и процедуре сдачи экзаменов.

В администрации города также сообщили, что для организаторов и педагогов подготовили инструкции на случай любых внештатных ситуаций. Во всех школах установлены современные системы охраны, а сами образовательные учреждения находятся под круглосуточным наблюдением лицензированных организаций. На период проведения экзаменов меры безопасности дополнительно усилят сотрудники полиции.

Основной этап единого государственного экзамена в 2026 году пройдет с 1 июня по 9 июля. Основной государственный экзамен для девятиклассников запланирован на период со 2 июня по 6 июля. Власти города рассчитывают, что экзаменационная кампания пройдет в штатном режиме и без сбоев.

