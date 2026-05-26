Глава СКР поручил ускорить проверку по факту травмирования ребенка в спортклубе Новороссийска

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о травмировании подростка в одном из спортивных клубов Новороссийска. Соответствующее указание дано руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Поводом стало обращение жительницы региона через приемную главы ведомства в социальной сети «ВКонтакте». Она выразила несогласие с ходом расследования обстоятельств травмирования ее 14-летнего сына во время тренировки в январе прошлого года. По данным обращения, подросток получил травму позвоночника при выполнении упражнения на групповом занятии, после чего ему потребовались госпитализация и операция.

Заявительница считает, что причиной инцидента стало ненадлежащее обеспечение безопасности тренировочного процесса со стороны сотрудников спортивного учреждения. При этом, как отмечается, до настоящего времени никто к ответственности не привлечен.

В СК РФ уточнили, что уголовное дело расследуется с августа 2025 года. Глава ведомства поручил завершить следственные действия в кратчайшие сроки и представить доклад с учетом доводов потерпевшей стороны. Контроль за исполнением поручения оставлен за центральным аппаратом Следственного комитета.

Вячеслав Рыжков