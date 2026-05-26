С начала года на морском терминале КТК отгрузили 25 млн тонн нефти

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с начала 2026 года по 24 мая перевалили 25,9 млн т нефти. За этот период было обработано 206 танкеров, сообщили в пресс-службе компании.

Для сравнения, за аналогичный период 2025 года на терминале было отгружено свыше 28 млн т нефти, что на 1,4 млн т превышало показатель 2024 года.

В КТК отметили, что в 2026 году простои грузовых операций из-за погодных условий составили 680 часов. Дополнительно отгрузка неоднократно приостанавливалась в периоды действия сигналов «Внимание всем!» в связи с различными угрозами.

По данным компании, за отчетный период без происшествий и травм было отработано 3,3 млн человеко-часов, включая работу подрядных организаций. Пробег автотранспорта без ДТП приблизился к 7 млн км.

Каспийский трубопроводный консорциум объединяет российских, казахстанских и иностранных участников нефтяного рынка. Компания эксплуатирует магистральный нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, соединяющий месторождения Западного Казахстана с морским терминалом в Новороссийске. Маршрут считается одним из ключевых каналов экспорта казахстанской нефти.

Ранее сообщалось, что КТК рассчитывает по итогам 2026 года увеличить объем перевалки до 72 млн т при благоприятной конъюнктуре. В 2025 году показатель составил 70,52 млн т.

Вячеслав Рыжков