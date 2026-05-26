В Новороссийске утвердили четыре варианта дизайна остановок

В Новороссийске продолжается программа обновления 61 торгово-остановочного комплекса (ТОК). Специалисты разработали четыре варианта конструкций, которые учитывают предложения бизнеса, и утвердили новую форму договора аренды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Валентина Любашенко

После выхода соответствующего постановления администрации на торги выставят 36 объектов. Еще восемь ТОК планируется поэтапно обновить в 2026–2027 годах. Параллельно ведутся переговоры о замене внешнего вида 17 комплексов, договоры аренды на которые истекают. В их число входят объекты на проспекте Ленина и Анапском шоссе.

В обновленные договоры аренды включили дополнительные обязательства для арендаторов. Теперь они должны обустраивать и содержать места ожидания транспорта, поддерживать санитарное состояние — убирать территорию, устранять объявления и граффити. Также на них возложили установку видеонаблюдения, урн и размещение схем маршрутов.

Алина Зорина