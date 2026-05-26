В Геленджике выявлен острый дефицит новостроек

Первичный рынок жилья Геленджика столкнулся с острым дефицитом предложения. К такому выводу пришли аналитики агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости» и эксперты проекта «Сады морей» в ходе совместного исследования. В открытой продаже в городе представлено всего два новых комплекса. В наиболее востребованном сегменте первой береговой линии покупателям доступен единственный объект.

В актуальном объеме предложения экспозиция в городе минимальна: в реализации находятся 14 квартир общей площадью около 1 тыс. кв. м. На рынке также представлено 98 лотов на 16,9 тыс. кв. м в формате апартаментов.

Руководитель департамента аналитики и консалтинга «НДВ Супермаркет Недвижимости» Елена Чегодаева отметила, что ограничения по объему нового строительства в Геленджике накладываются на растущий спрос со стороны региональных и федеральных покупателей. На этом фоне дефицит площадей продолжит стимулировать интерес к премиальным форматам и закрепит за ними статус дефицитных и высоколиквидных активов.

«Сложная международная обстановка стимулирует внутренний туризм, и Геленджик становится одним из главных центров притяжения для россиян. Сегодня покупка недвижимости здесь — это эффективное вложение для быстрого открытия арендного бизнеса», — заявил руководитель проекта «Сады морей» Олег Сакадин.

По его словам, стоимость квадратного метра в городе сейчас остается примерно в два раза ниже, чем в агломерации Сочи. Годовая арендная доходность от краткосрочной сдачи апартаментов в Геленджике в течение последних пяти лет находится на уровне 12–15% и обеспечивает устойчивый прогнозируемый доход.

Алина Зорина