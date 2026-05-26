Подачу воды в Новороссийске ограничат из-за аварии

В Новороссийске сегодня, 26 мая, будет снижена подача воды из-за аварийных работ по устранению утечки на водоводе диаметром 720 мм, расположенном на железнодорожных путях по улице Магистральной. Объем подачи воды городу уменьшен до 2,5 тыс. куб. м в час.

В связи с этим утренняя и вечерняя подача воды населению Новороссийска будет осуществляться строго по графику: с 06:00 до 09:00 и с 18:00 до 21:00. При этом в зонах водоснабжения под номерами 8, 9, 10, 13 и 14 утренняя подача воды будет ограничена.

Аварийные работы планируется завершить ориентировочно до 21:00 26 мая 2026 года. Организован подвоз воды автоцистернами по заявкам жителей. После окончания работ водоснабжение будет полностью восстановлено, аварийная ситуация не прогнозируется.

