Главные новости за 25 мая. Сочи

Анапа, Сочи и Геленджик станут самыми востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года. Именно эти направления сохраняют наибольший интерес со стороны туристов, а динамика турпотока напрямую связана с высоким спросом на пляжный отдых.

Авиакомпания Etihad Airways с 15 июня 2026 года возобновит прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби. Перелеты ранее приостановили на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В Сочи 16-летний водитель мопеда сбил двух пешеходов. Авария произошла на улице Горького. В результате происшествия травмы получили водитель двухколесного транспорта и один из пострадавших пешеходов.

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор в отношении известного в криминальной среде как «Дато Краснодарский» и «Дато Бельгиец». Ранее Краснодарский краевой суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии.

В Сочи к летнему курортному сезону усиливают работу общественного транспорта и расширяют транспортное сообщение с курортом. С 1 июня и до конца сентября в городе продлят режим работы автобусных маршрутов, а также вновь введут круглосуточное движение на одном из ключевых направлений между аэропортом и железнодорожным вокзалом.

В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов, который произошел после беспилотной атаки ВСУ на морской терминал. Специалисты собрали и вывезли более 32 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.