Апелляционный суд подтвердил 10-летний срок «вору в законе» «Дато Краснодарскому»

Третий апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор в отношении известного в криминальной среде как «Дато Краснодарский» и «Дато Бельгиец». Ранее Краснодарский краевой суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима за занятие высшего положения в преступной иерархии. Также суд назначил дополнительное наказание в виде одного года ограничения свободы.

Апелляционные жалобы на приговор подали адвокаты осужденного. Защита настаивала на отмене решения, заявляя о нарушениях уголовно-процессуального законодательства при рассмотрении дела. Однако судебная коллегия, изучив материалы, согласилась с выводами первой инстанции и оставила приговор без изменений.

По данным суда, фигурант дела получил статус «вора в законе» еще в 2000 году. Его «короновали» в Греции при участии криминального авторитета, известного как «Дед Хасан». За фигурантом дела закрепили влияние на территории Краснодарского края, в том числе в исправительных учреждениях региона.

Следствие и суд установили, что после появления в Уголовном кодексе статьи об ответственности за занятие высшего положения в преступной иерархии он не отказался от своего статуса. По версии обвинения, фигурант дела продолжал назначать «смотрящих» и «положенцев» в колониях, контролировал сбор средств в так называемый «воровской общак», разрешал конфликты между представителями криминальной среды и давал обязательные указания участникам преступной структуры.

В материалах дела говорится, что в 2021 году он назначил «положенцем» в ИК-4 Краснодарского края осужденного Коломыцева, а в 2022 году определил другого человека ответственным за «общак» этой колонии. Как установил суд, его решения исполнялись без возражений среди лиц, придерживающихся криминальных традиций.

С 2022 года фигурант дела находится в международном розыске. По данным следствия, он покинул территорию России. Дело рассматривали заочно. Меру пресечения в виде заключения под стражу суд постановил применять с момента задержания или экстрадиции осужденного в Россию.

Мария Удовик