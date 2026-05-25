Etihad Airways возобновит рейсы между Сочи и Абу-Даби с 15 июня

Авиакомпания Etihad Airways с 15 июня 2026 года возобновит прямые рейсы между Сочи и Абу-Даби. Перелеты ранее приостановили на фоне ситуации на Ближнем Востоке. О восстановлении авиасообщения сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

Полеты между курортом Краснодарского края и столицей Объединенных Арабских Эмиратов будут выполнять четыре раза в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям. Время в пути составит около 4 часов 20 минут. Стоимость билетов без багажа начинается от 14,2 тыс. руб., а с багажом — от 17 тыс. руб.

По данным АТОР, в настоящее время Etihad Airways продолжает выполнять рейсы между Абу-Даби и Москвой дважды в день. С середины июня также ожидается сокращение времени полета на этом направлении — с 7 часов 35 минут до 5,5–6 часов.

Etihad Airways впервые открыла прямое авиасообщение между Сочи и Абу-Даби в мае 2025 года. Тогда рейсы выполняли на самолетах Airbus A320 три раза в неделю. В аэропорту Сочи отмечали, что запуск нового международного направления должен был способствовать развитию туристических связей и увеличению потока иностранных туристов на курорт.

Ранее часть авиакомпаний временно изменила расписание полетов из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. В конце февраля США объявили о начале масштабной военной операции против Ирана совместно с Израилем. После этого власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение временно закрыть воздушное пространство для обеспечения безопасности полетов.

На фоне восстановления международного авиасообщения аэропорт Сочи продолжает расширять зарубежную маршрутную сеть. В летнем расписании воздушная гавань обслуживает десятки международных направлений, включая рейсы в Турцию, Армению, ОАЭ и Египет.

Мария Удовик