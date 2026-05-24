В Сочи летом продлят работу автобусов и запустят круглосуточный маршрут

В Сочи к летнему курортному сезону усиливают работу общественного транспорта и расширяют транспортное сообщение с курортом. В администрации города рассказали «Ъ-Сочи», что с 1 июня и до конца сентября в городе продлят режим работы автобусных маршрутов, а также вновь введут круглосуточное движение на одном из ключевых направлений между аэропортом и железнодорожным вокзалом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

Власти пояснили, что решение приняли в связи с традиционным ростом пассажиропотока в высокий сезон. В летние месяцы нагрузка на городской транспорт значительно увеличивается из-за большого числа туристов и сезонного перемещения пассажиров между районами курорта. Для обеспечения бесперебойной работы транспортные предприятия уже начали подготовку подвижного состава к эксплуатации в жаркую погоду и при повышенной интенсивности движения.

Особое внимание перевозчики уделяют техническому состоянию автобусов. Перед началом сезона на предприятиях проводят регламентные работы по обслуживанию системы охлаждения двигателя, топливной системы и электрооборудования. Отдельно проверяют исправность кондиционеров, поскольку в летние месяцы температура воздуха на курорте значительно повышается, а автобусы работают в условиях высокой загрузки.

Маршрутная сеть Сочи включает 125 направлений регулярных перевозок. Ежедневно на линии выходят более 600 автобусов большого, среднего и малого класса. Перевозки обеспечивают семь автотранспортных предприятий. В администрации подчеркнули, что работа транспорта в сезон должна оставаться стабильной как для жителей города, так и для отдыхающих.

С начала июня городской общественный транспорт будет работать до 23:00. Кроме того, автобусы на направлении Сочи — Адлер продолжат движение до полуночи. В мэрии пояснили, что вечерние рейсы особенно востребованы летом из-за высокой активности туристов, посещения пляжей, прогулочных зон и объектов отдыха.

Также с 1 июня до конца сентября снова введут круглосуточный режим работы маршрута №105А, который соединяет аэропорт Сочи с железнодорожным вокзалом. Этот маршрут считается одним из наиболее востребованных у туристов, прибывающих на курорт авиатранспортом.

Помимо городского транспорта летом аэропорт Сочи будет обслуживать 83 направления, включая 53 внутренних и 30 международных рейсов. На курорт также запланировано движение 42 поездов дальнего следования. Междугороднее автобусное сообщение свяжет Сочи с 13 российскими городами, включая новые регионы страны.

Мария Удовик