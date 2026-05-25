Анапа, Сочи и Геленджик стали лидерами спроса на отдых летом-2026

Анапа, Сочи и Геленджик станут самыми востребованными курортами Краснодарского края в летнем сезоне 2026 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на президента Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексея Волкова. По его словам, именно эти направления сохраняют наибольший интерес со стороны туристов, а динамика турпотока напрямую связана с высоким спросом на пляжный отдых.

Эксперт отметил, что в предстоящем летнем сезоне Краснодарский край может принять свыше 9 млн человек. По сравнению с прошлым годом ожидается рост турпотока на 4–5%. Наибольшую загрузку прогнозируют на черноморских курортах региона.

Как ранее сообщил заместитель губернатора Александр Руппель, летом 2026 года в регионе будут работать более 10 тыс. средств размещения общей вместимостью свыше 590 тыс. мест. По его словам, Краснодарский край сегодня концентрирует примерно каждый шестой гостиничный номер страны.

За последние пять лет на Кубани открыли более 200 новых объектов размещения. В 2026 году планируют ввести еще около 70 гостиниц и санаториев почти на 12 тыс. номеров. Среди крупнейших проектов — новый пятизвездочный отель и санаторный комплекс в Анапе, а также крупный гостиничный объект в Сочи.

Высокий спрос подтверждают и данные по бронированию. На отдельных направлениях глубина продаж уже достигает двух-трех месяцев. Черноморское побережье сейчас забронировано почти на 48%, азовское — на 31%.

Санаторно-курортная отрасль остается одним из ключевых направлений инвестиционного развития региона. В активной стадии находятся около 200 проектов общей стоимостью почти 1,4 трлн руб. В ближайшие десять лет номерной фонд Краснодарского края планируют увеличить более чем на 70 тыс. номеров.

Мария Удовик