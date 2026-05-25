Подросток на мопеде устроил ДТП с двумя пострадавшими в Сочи

В Сочи 16-летний водитель мопеда сбил двух пешеходов. Авария произошла на улице Горького. В результате происшествия травмы получили водитель двухколесного транспорта и один из пострадавших пешеходов. Их доставили в медицинское учреждение.

Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, подросток управлял мопедом Greedo. По предварительной информации, он допустил наезд на 48-летнего мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

После столкновения мопед продолжил движение и наехал еще на одного человека. Вторым пострадавшим оказался 20-летний пешеход, который шел вдоль проезжей части. Обстоятельства произошедшего сейчас устанавливают сотрудники полиции.

В ведомстве уточнили, что после ДТП медицинская помощь понадобилась водителю мопеда и 48-летнему пешеходу. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Второму пешеходу помощь оказали на месте.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту аварии. Полицейские устанавливают все причины и обстоятельства происшествия, а также выясняют детали случившегося.

Мария Удовик