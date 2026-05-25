Более 400 человек участвуют в ликвидации последствий ЧС в Туапсе

В Туапсе продолжают устранять последствия разлива нефтепродуктов, который произошел после беспилотной атаки ВСУ на морской терминал. По данным оперативного штаба Краснодарского края на 25 мая, специалисты собрали и вывезли более 32 тыс. кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси.

В ликвидации последствий задействовали 407 человек и 70 единиц техники, в том числе силы и средства МЧС России. Работы продолжаются на территории Туапсинского округа, где действует режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

В региональном оперштабе уточнили, что специалисты продолжают очистку загрязненных участков и вывоз собранных отходов. Работы ведут в круглосуточном режиме с привлечением спецтехники и профильных служб.

Напомним, возгорание на территории морского терминала в Туапсе произошло в ночь на 1 мая после беспилотной атаки. Пожар удалось полностью ликвидировать днем 2 мая. По официальным данным, пострадавших в результате происшествия не было.

Ранее также сообщалось, что 30 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе потушили пожар, возникший после очередной атаки беспилотников. Тогда с огнем боролись с 28 апреля.

В Краснодарском крае продолжает действовать запрет на публикацию фото и видео, связанных с атаками БПЛА, работой систем ПВО и объектами критической инфраструктуры. Максимальный размер штрафа за распространение запрещенной информации достигает 300 тыс. руб. Власти региона призывают жителей и гостей края пользоваться только официальной информацией и не распространять материалы о работе экстренных служб и военных объектов.

Мария Удовик