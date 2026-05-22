В Новороссийске подорожает проезд в автобусах с 6 июня

В Новороссийске изменятся тарифы на проезд в общественном муниципальном транспорте с 6 июня, сообщил заместитель главы города Александр Гавриков. Цены поднимут на поездки в муниципальных автобусах по городским маршрутам.

С 6 июня стоимость проезда пассажира и провоз одного места багажа по безналичной оплате составит 48 руб. При оплате наличными сумма проезда за одного человека или багажное место составит 50 руб.

Замглавы города Александр Гавриков напомнил, что муниципальный автобусный транспорт Новороссийска работает по нерегулируемому тарифу в соответствии с приказом МУП «МПТН» №41 от 19.05.2026 года.

София Моисеенко