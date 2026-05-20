Главные новости за 20 мая. Ростов-на-Дону и область

В апреле 2026 года через порты Ростовской области экспортировано 776 тыс. т зерна и продуктов его переработки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. В аналогичный период 2025 года, как сообщал «Ъ-Ростов», объем отгрузки зерна составлял 520 тыс. т. Рост показателя за год составил почти 33%.

В первом квартале 2026 года в Ростовской области объем выданной ипотеки составил 30,8 млрд руб., что на 52% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 14,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Ростовская область занимает второе место в Южном федеральном округе по объему качественных складских площадей. По данным NF Group, на Дону в настоящее время 1,24 млн кв. м складов класса А и В. К вводу в 2026 году запланировано еще 58 тыс. кв. м.

Общий объем вложений в новые жилые объекты в Ростове-на-Дону в апреле 2026 года достиг 546,7 млрд руб., что на 12,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (485,3 миллиарда). При этом за месяц объем инвестиций снизился на 2,2% (с 558,9 млрд руб. в марте 2026 года). Средняя цена квадратного метра по городу за год поднялась на 6,5%, с 142,1 тыс. руб. до 151,3 руб. Об этом сообщает «Домостройрф.ру».

По итогам 2025 года сумма поступивших из регионов ЮФО табачных акцизов от отечественных производителей составила 157 млрд руб. Об этом заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК) Дмитрий Гольцев рассказал в рамках межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую 20 мая провел «Ъ-Ростов».

По итогам 2025 года, из-за нелегальной продажи табака в ЮФО, федеральный бюджет недополучил 14,408 млрд руб. Такие данные заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Дмитрий Гольцев представил на межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую 20 мая провел «Ъ-Ростов».

В марте 2026 года в Ростовской области было зарегистрировано более 1,3 тыс. пчеловодческих хозяйств, что на 9% меньше, чем в аналогичный период прошлого года, когда показатель был равен почти 1,5 тыс. хозяйств.

Компания «Урбан Тех», выступающая концессионером по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Ростовской области, намерена модернизировать условия действующего соглашения, предусматривающего суммарные инвестиции около 40 млрд руб. и установку до 2028 года тысячи комплексов фото- и видеофиксации, сообщил первый замминистра транспорта Дона Александр Чекменев в ходе инвестиционного совета при главе региона.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа окончательно подтвердил обязанность АО «Водоканал Ростова-на-Дону» выплатить 252,1 миллиона рублей за превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ в реку Дон, отклонив доводы предприятия о необоснованности доначислений, следует из данных картотеки суда.