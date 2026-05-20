Арбитраж оставил в силе взыскание с ростовского Водоканала 252,1 млн рублей

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа окончательно подтвердил обязанность АО «Водоканал Ростова-на-Дону» выплатить 252,1 миллиона рублей за превышение нормативов сбросов загрязняющих веществ в реку Дон, отклонив доводы предприятия о необоснованности доначислений, следует из данных картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кассационная инстанция поставила точку в споре между природоохранным ведомством и крупнейшим водоснабжающим предприятием юга России. Речь идет о задолженности за негативное воздействие на окружающую среду, накопившейся за несколько отчетных периодов. Изначально Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора предъявило претензии на 342,4 млн руб. основного долга и 52,8 млн пеней, но после рассмотрения дела в апелляции сумма сократилась.

Ключевым предметом разбирательства стали очистные сооружения компании, расположенные на улице 1-й Луговой в донской столице. Данный объект относится к первой категории опасности, и еще в 2014 году для него утвердили график поэтапного снижения объема вредных веществ, поступающих в Дон, на период с 2015 по 2021 год. Как установила проверка, запланированные мероприятия выполнены не были, что дало основания применить стократный повышающий коэффициент при расчете платы за сверхлимитные сбросы.

Согласно уточненным данным управления, доначисления распределились следующим образом: за 2021 год — 218,6 млн руб., за 2019-й — 43,5 млн, за 2018-й — 40,5 млн, за 2017-й — 39,8 млн. Добровольно погашать образовавшуюся задолженность предприятие отказалось, что и привело к судебному разбирательству.

В сентябре 2025 года суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, однако в декабре того же года апелляция пересмотрела решение. Верхняя инстанция сочла, что надзорное ведомство упустило момент для взыскания средств за более ранние периоды. Кассация поддержала этот вывод, указав на применение общего трехлетнего срока исковой давности.

Представители Росприроднадзора настаивали на том, что по закону «Об охране окружающей среды» для подобных требований действует специальный 20-летний срок, отсчет которого начинается после завершения всей программы снижения сбросов и истечения дополнительных шести месяцев. Однако суд округа отметил: план мероприятий носил поэтапный характер, а значит, контролирующий орган располагал возможностью выявить нарушения сразу после окончания каждого отчетного периода и предусмотренного полугодового интервала.

Как следует из материалов дела, срок давности по претензиям за 2017 год истек 1 июля 2021 года, за 2018-й — 1 июля 2022 года, за 2019-й — 1 июля 2023 года. Поскольку исковое заявление поступило в арбитраж лишь в марте 2025 года, требования за эти три года были признаны пропущенными, что стало самостоятельным основанием для отказа в их удовлетворении.

В итоге «Водоканал Ростова-на-Дону» обязан перечислить в бюджет 218,6 миллиона рублей за 2021 год и 33,4 млн руб. пеней. Общая сумма, оставленная в силе высшей инстанцией, составила 252,1 млн руб. В удовлетворении остальной части исковых требований за 2017–2019 годы отказано окончательно.

Станислав Маслаков