На Дону концессионер «Умного города» пересмотрит модель соглашения на 40 млрд рублей

Компания «Урбан Тех», выступающая концессионером по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Ростовской области, намерена модернизировать условия действующего соглашения, предусматривающего суммарные инвестиции около 40 млрд руб. и установку до 2028 года тысячи комплексов фото- и видеофиксации, сообщил первый замминистра транспорта Дона Александр Чекменев в ходе инвестиционного совета при главе региона.

Чиновник пояснил, что ключевым элементом текущего соглашения выступает аппаратно-программный комплекс: центральный сервер и подключаемые к нему периферийные устройства. Однако, по его словам, концессионер не готов на старте запускать именно серверную часть. «Они хотят на имеющиеся сейчас у региона мощности установить дополнительные камеры и сдавать объекты поэлементно», — отметил Александр Чекменев. Он добавил, что ведомство получило два варианта правок к договору, но оба на данный момент не соответствуют ожиданиям стороны региона.

Напомним, соглашение о формировании интеллектуальной транспортной системы было подписано в начале 2026 года, а его действие продлится до 2039-го. По оценке замминистра, совокупный объем вложений по документу должен составить порядка 40 млрд руб. «За весь период концессии мы рассчитываем получить около 65 млрд руб. Чистая прибыль по нашим расчетам — около 25 млрд», — уточнил Александр Чекменев.

Кроме того, чиновник раскрыл планы по оснащению региона средствами фиксации нарушений: в течение трех лет предполагается смонтировать 1 тыс. камер. График распределен следующим образом: в 2026 году — 400 единиц, в 2027-м — 300, в 2028-м — еще 300 устройств.

Станислав Маслаков