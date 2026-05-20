На Дону объем качественных складских площадей составил 1,24 млн «квадратов»

Ростовская область занимает второе место в Южном федеральном округе по объему качественных складских площадей. По данным NF Group, на Дону в настоящее время 1,24 млн кв. м складов класса А и В. К вводу в 2026 году запланировано еще 58 тыс. кв. м.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации аналитиков NF Group, за последние десять лет рынок складской недвижимости Южного и Северо-Кавказского округов прошел через резкую смену масштаба. В 2015–2020 годах среднегодовой объем ввода качественных складских площадей классов А и B в ЮФО и СКФО составлял около 120 тыс. кв. м. В 2021–2025 годах показатель вырос до 400 тыс. кв. м в год.

Крупнейшим складским рынком макрорегиона остается Краснодарский край. Объем существующего качественного предложения здесь составляет 1,92 млн кв. м, а к вводу во втором—четвертом кварталах 2026 года заявлено еще 258 тыс. кв. м. Волгоградская область (третье место) располагает 377 тыс. кв. м качественных складов, в стадии заявленного ввода — 55 тыс. кв. м. В Ставропольском крае объем существующего предложения составляет 260 тыс. кв. м, а заявленный ввод — 41,6 тыс. кв. м. Более заметную динамику может показать Крым: при текущем объеме качественных складов 137,8 тыс. кв. м в 2026 году там заявлено к вводу 208 тыс. кв. м.

«Рынок складской недвижимости указанных регионов демонстрирует увеличение темпов прироста качественных площадей A и B классов»,— рассказал «Ъ-Ростов» партнер NF Group Константин Фомиченко. По его словам, рекордным для макрорегиона стал 2025 год, когда в эксплуатацию было введено 589 тыс. кв. м складов. Из этого объема 241 тыс. кв. м, или 41%, пришлись на Краснодарский край, еще 202 тыс. кв. м, или 34%,— на Ростовскую область.

Эта статистика, по мнению эксперта, фиксирует не только строительную активность девелоперов, но и изменение роли юга в российской логистике. Краснодарский край и Ростовская область становятся главными центрами притяжения складского капитала благодаря сочетанию портовой инфраструктуры, агропромышленного комплекса, крупных потребительских рынков и транзитных потоков. Для складского бизнеса это редкая комбинация: регион одновременно производит, потребляет, перерабатывает и распределяет товар.

По итогам первого квартала 2026 года, по данным NF Group, общий объем качественных складских площадей в ЮФО и СКФО достиг 4,1 млн кв. м. Это 18% от общего объема качественного складского предложения в российских регионах, если не учитывать Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую область. При этом дисбаланс между округами остается значительным: на ЮФО приходится 3,7 млн кв. м, на СКФО — только 390 тыс. кв. м.

Рост спроса и ограниченность качественного предложения отразились на ставках. По оценке NF Group, диапазон средних ставок аренды для складской недвижимости класса А в макрорегионе составляет 9,5–10,5 тыс. руб. за кв. м в год без учета НДС и операционных расходов.

Дмитрий Михеенко