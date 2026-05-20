В ЮФО потери бюджета от нелегального оборота табака превысили 14,4 млрд рублей

По итогам 2025 года, из-за нелегальной продажи табака в ЮФО, федеральный бюджет недополучил 14,408 млрд руб. Такие данные заместитель директора по организации научной работы АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконного оборота промышленной продукции» Дмитрий Гольцев представил на межрегиональной онлайн-конференции «Потенциал регионов в борьбе с нелегальным оборотом подакцизной продукции», которую 20 мая провел «Ъ-Ростов».

«Незаконный оборот влечет потери для федерального бюджета от недополученных акцизов и НДС. По итогам 2025 года минимальные потери в стране составили 89,955 млрд руб.», — рассказал Дмитрий Гольцев. По его словам, в Ростовской области ущерб бюджету от теневого рынка составил 4,505 млрд руб., в Краснодарском крае — 4,771 млрд руб., в Волгоградской области — 2,091 млрд руб., в Адыгее — 463 млн руб.

Эксперт сообщил, что доля нелегального табака в Ростовской и Волгоградской областях выросла до 19,3% и 14,1 % соответственно, а на Кубани и Адыгее снизилась до 7% и 12,8% соответственно.

«Наша общая задача — не просто фиксировать нарушения, а сделать так, чтобы правоприменение действительно работало, и каждая пачка нелегальных сигарет становилась бы основанием для неотвратимого наказания нарушителей, — сказала управляющая по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Алиса Андреева. — Легальный бизнес видит системную работу, направленную на снижение доли нелегального оборота, и поддерживает ее, но контрольные органы объективно пока не в силах охватить все розничные точки. Поэтому так важно непосредственное взаимодействие между добросовестными производителями, дистрибуторами, общественностью и всеми ветвями власти, чтобы расширять пространство без нелегальной торговли, без излишнего давления на законопослушных предпринимателей и точечно бороться с нарушителями. Когда надзорные органы работают как часы, честный бизнес получает главное — понятные правила и равные возможности».

Евгений Милославский