Объем выданной ипотеки в Ростовской области вырос на 52% за год

В первом квартале 2026 года в Ростовской области объем выданной ипотеки составил 30,8 млрд руб., что на 52% больше, чем в аналогичный период 2025 года, когда показатель составлял 14,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Максимальный объем выданных ипотечных кредитов в регионе был зафиксирован в январе — 13,1 млрд руб., спад показателя начался в феврале (9 млрд руб.) и продолжился в марте (8,7 млрд руб.)

«Наибольший объем выданных кредитов пришелся на январь 2026 года, что объясняется высоким спросом на льготную семейную ипотеку в преддверии изменения ее условий с 1 февраля 2026 года. После этого выдача ипотечных кредитов существенно замедлилась. Дальнейшее развитие ситуации с ипотекой во многом будет зависеть от динамики ключевой ставки. Если ее значительного сокращения в ближайшем будущем не произойдет, дальнейшего роста выдачи ипотеки ожидать не стоит»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В целом по России отмечается схожая динамика: в первом квартале 2026 года ипотеки было выдано на 41,5% больше год к году. Наибольший спрос пришелся на январь, когда кредитов было выдано на 425 млрд руб.

Наталья Белоштейн