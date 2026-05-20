Объем инвестиций в новостройки Ростова вырос на 12,7% за год

Общий объем вложений в новые жилые объекты в Ростове-на-Дону в апреле 2026 года достиг 546,7 млрд руб., что на 12,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (485,3 миллиарда). При этом за месяц объем инвестиций снизился на 2,2% (с 558,9 млрд руб. в марте 2026 года). Средняя цена квадратного метра по городу за год поднялась на 6,5%, с 142,1 тыс. руб. до 151,3 руб. Об этом сообщает «Домостройрф.ру».

Ленинский район продолжает удерживать первенство по стоимости квадратного метра, которая составила 195,3 тыс. руб. За последний год цена увеличилась на 9,3%, поднявшись с 178, тыс. руб. В то же время объем инвестиций вырос на 23,1%, достигнув 87,3 млрд руб. Октябрьский район также демонстрирует значительный рост стоимости квадратного метра: за год цена возросла на 14,5%, с 146,8 тыс. руб. до 168 тыс. руб., а объем инвестиций увеличился на 22%, достигнув 90,8 млрд руб.

Абсолютным лидером по привлечению инвестиций стал Первомайский район: за год объем вложений увеличился в 2,4 раза, с 71,4 млрд до 171,3 млрд руб. При этом стоимость квадратного метра выросла на 10,9%, достигнув 134,9 тыс. руб.

Не все районы продемонстрировали положительный результат. В Ворошиловском районе зафиксировано самое значительное снижение стоимости квадратного метра за год: она упала на 9,7%, с 143,9 тыс. до 129,9 тыс. руб. При этом объем инвестиций в этом районе увеличился всего на 4,2% и достиг 29,2 млрд руб.

Стоимость жилья в Пролетарском районе снизилась на 4,8% за год, опустившись с 152,4 тыс. руб. до 145,1 тыс. руб. При этом объем инвестиций упал на 41,7%, составив 28,8 млрд руб. В Железнодорожном районе цены на квадратные метры также уменьшились на 4,8%, достигнув 141,3 тыс. руб., а объем инвестиций сократился на 4,8%, до 10 млрд руб.

Стоимость квадратного метра в Советском районе почти не изменилась: за год она снизилась всего на 0,4%, достигнув 142,1 тыс. руб. При этом инвестиции в этот район уменьшились на 23,9%, составив 73,6 млрд руб. В Кировском районе, где цена за квадратный метр остается одной из самых высоких (164,3 тыс. руб.), объем инвестиций сократился на 33,5%, до 55,7 млрд руб., хотя стоимость квадратного метра увеличилась на 7,9% за год.

Наталья Белоштейн